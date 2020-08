Vrijwillig peren plukken in Arkel: 'Hier kom ik tot rust van m'n kantoorbaan'

In Arkel is de oogsttijd aangebroken op de perenboomgaard. Een flink karwei en ze kunnen alle handjes gebruiken: "Iedereen mag komen plukken!", lacht Kees Maarse. De Arkelse boomgaard Onderweg draait volledig op vrijwilligers. Ze mogen de boomgaard kosteloos gebruiken van de gemeente. "Als het ten goede komt aan de gemeenschap."

Vrijwilliger Bernd de Looff heeft donderdag zijn handen vol aan het plukken van peren. Van deze soort, Lucassen, wordt perensap gemaakt. "Onbespoten", legt hij uit. "Het plukken is een hoop werk, maar we zijn blij verrast dat er zoveel peren zijn."

Bernd is in het dagelijks leven bedrijfsjurist. "Normaliter ben ik bezig met contracten en papierwerk op internationaal vlak, maar nu ben ik lokaal bezig in het groen. Dit helpt ter ontspanning."

De boomgaard, die wordt beheerd zonder bestrijdingsmiddelen, is volgens hem ook vooral bedoeld voor mensen uit de regio. "Het is een goede manier om mensen uit de buurt te leren kennen." Dat erkent ook vrijwilliger Ab van de Peppel. "Ik ben hier een jaar geleden komen wonen en hoorde van de boomgaard. Het is een mooie, zinvolle en gezellige invulling van mijn tijd. Het is niet alleen puur arbeid, maar ook gezellig."

Tekst gaat verder onder de foto



Niks weggooien

In de boomgaard groeien allerlei soorten peren. Aan Wilma Aspoel donderdag de taak om het geplukte fruit te sorteren: kapotte, lelijke of kleine peren in de ene krat, mooie in een andere. Geen enkele peer wordt weggegooid, legt ze uit.

"De mooie peren gaan naar de supermarkt, de wereldwinkel of de Voedselbank. Bij die laatste hebben we zaterdag nog een hele partij gebracht." De overige peren worden verzameld om cider van te maken. De écht slechte exemplaren worden op de grond in de boomgaard gegooid en dienen op die manier als voedsel voor alles wat daar leeft.

Boomgaard Onderweg is volgens Wilma geen productieboomgaard, maar een natuurproject. "We vinden het als vrijwilligers allemaal belangrijk om wat voor de natuur te doen en aan iedereen te laten zien dat je op een andere manier land- en tuinbouw kan bedrijven", zegt Wilma. "We hebben veel wilde bloemen en struiken aangeplant, zodat er insecten komen die de boel in stand houden en de voor het fruit schadelijke insecten opeten. Zo hoeven we niet te spuiten."

De club van vrijwilligers is pas een jaar bezig en monitorde aan het begin wat er nu eigenlijk allemaal groeide op het stuk grond van vijfduizend vierkante meter. "Toen waren we met een kort lijstje klaar, maar als je nu kijkt is het al heel anders. We hopen hier over een paar jaar een heel rijke biodiversiteit te hebben onder de fruitbomen."

Tekst gaat verder onder de foto's



Zelfvoorzienend

Boomgaard Onderweg kreeg vorig jaar een eenmalige startsubsidie van de gemeente, maar moet nu zelf de kosten dekken. "Als er een maaimachine kapot gaat of we hebben een nieuwe schop nodig, dan moeten we dat wel zelf kunnen financieren", legt Wilma uit.

De verkoop van de sappen, cider en het fruit zelf draagt daaraan bij. "Mensen zijn enthousiast over onze producten, want het is puur natuur. De cider en het sap zijn bovendien ideaal om de verkoop wat over het jaar te verspreiden, want deze peren zijn over een week verrot."

Mensen die langs de boomgaard komen, zijn welkom om te helpen plukken. "Ze kunnen dan een tas vol peren meenemen, voor een luttel bedrag", zegt Ab. "We hopen dat dit op die manier een duurzame manier is van voedsel produceren."