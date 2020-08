De terrormier van Hillegersberg: 'Het is vechten tegen de mierkaai'

Overal mieren, mieren, mieren. Bewoners van een aantal straten in Rotterdam-Hillegersberg worden gek van de mieren. Ze hebben meer dan ooit last van het Mediterraan draaigatje, de terrormier die huishoudt in tuinen, op straat en in huizen. Door de hitte is het nu zo erg dat ze over de voeten en benen van bewoners kruipen. En even relaxed in de tuin zitten is er niet meer bij. Een nieuw chemisch middel moet de kolonie in bedwang gaan krijgen.

Mevrouw van Sten woont in de Smetanalaan en komt al een paar weken niet meer in haar tuin. "Onze tuin is niet toegankelijk meer want je wordt onmiddellijk aangevallen en mijn voeten zijn dan zwart van de mieren."

De laatste keer dat ze twee stappen in haar tuin zette, is ze onmiddellijk omgedraaid, naar de badkamer gerend en onder de douche gesprongen. "Dat is de enige manier om van ze af te komen. Het is echt een aanval. Ze bijten overal, het jeukt, het is rampzalig."

Opgesloten in huis

Mevrouw van Sten en haar man zitten met dit mooie weer dus opgesloten in huis vanwege het Mediterraan draaigatje. "Normaal met bezoek ga je lekker even in de tuin zitten. Nee dus. En ik ga ook geen onkruid wieden want dan kan ik iedere twee minuten naar de douche rennen."

Ook buren in de straat en bewoners daaromheen hebben veel last van dit brutale miertje. "Met de hitte lopen de mieren over je benen omhoog en dan kan je niet lekker buiten zitten", zegt Wouter Langenhoff uit de Grieglaan. Bewoner Emiel Jegen: "Ze kruipen over je benen, bijten en prikken."

Geen middel lijkt opgewassen tegen deze indringer. De gemeente Rotterdam heeft de hulp ingeroepen van mierenexperts voor de bestrijding. Onlangs is geëxperimenteerd met het injecteren van wormpjes als een natuurlijke vijand. Maar dat heeft weinig effect gehad. Nu wordt een lokaas-gel in de mierennesten gedruppeld. Voor dit chemische bestrijdingsmiddel moest een ontheffing worden aangevraagd.

De hoop is dat de werkmieren het meenemen diep het nest in en dat de koninginnen het vervolgens oppeuzelen en sterven. Maar ze blijven terugkomen, wegblijven doen ze nog niet.

'Vechten tegen de mierkaai'

"Het is vechten tegen de mierkaai", zegt mierenexpert Jitte Groothuis gekscherend. Hij begrijpt de wanhoop van de bewoners, maar heeft goede hoop dat de kolonie uiteindelijk gaat krimpen. "Op den duur, als we vol blijven houden, heb ik goede hoop dat we ergens komen."

Bewoners zijn blij met de inspanningen van de gemeente en mierenexperts, maar pleiten voor de inzet van zwaardere middelen. "Hopelijk hebben ze iets dat werkt. Ik ben bang dat ze toch rigoureuzer maatregelen moeten treffen. Dit is niet uit te roeien", zegt mevrouw van Sten. Haar overbuurman Emiel Jegen is het daarmee eens, maar vindt het een lastige keuze. "Want je wilt niet teveel schade aanrichten aan andere insecten zoals de bijen."

Bewoner Wouter uit de Grieglaan is voorzichtig positief over de lokaas-gel: "Met deze gel hebben we alweer in de tuin kunnen zitten, dat is wel lekker met dit weer. Het is nog niet opgelost, maar je merkt wel het verschil."

De gemeente Rotterdam tempert de verwachtingen. "We gebruiken nu de maximale hoeveelheid aan chemische middelen, dus een rigoureuzer middel is er eigenlijk niet of is niet toegestaan", vertelt Conny van der Meer.

Het probleem oplossen gaat voorlopig dus niet gebeuren. "We hopen vooral de komende jaren de overlast te kunnen beperken en de kolonie terug te dringen. Maar ook daar zullen we al een aantal jaren zoet mee zijn", vervolgt Conny van der Meer.

Voorlopig zullen de bewoners van Rotterdam-Hillegersberg de Mediterraan draaigat mier moeten verdragen. "Ja die blijft maar draaien", zegt bewoner Emiel lachend.