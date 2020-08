'Ministerie al in juli gewaarschuwd over problemen bron- en contactonderzoek'

Het ministerie van Volksgezondheid kreeg in juli al van de GGD te horen dat er problemen waren met het bron- en contactonderzoek in Rotterdam. Daar deed het ministerie vervolgens niets mee, meldt NRC dat de memo in handen heeft.

In de memo die de GGD op 24 juli verstuurde, staat dat het aantal coronabesmettingen zo snel opliep, dat het bron- en contactonderzoek niet meer volgens de landelijk gestelde standaarden kon worden uitgevoerd. De GGD gaf aan dat het goed uitvoeren van het onderzoek 'niet realistisch' is als het aantal besmettingen blijft stijgen.

Hiermee wordt het indammen van het virus moeilijker, meldde de gezondheidsorganisatie. Het werkelijke aantal patiënten ligt volgens de GGD dan waarschijnlijk ook flink hoger dan het aantal geteste patiënten.

Een woordvoerder van het ministerie voor VWS laat aan NRC weten de informatie voor andere doeleinden te hebben opgevraagd. "Het memo is enkel en alleen daarvoor gebruikt. De passage over het bron- en contactonderzoek heeft op dat moment niet geleid tot verdere acties."

Minister de Jonge zei pas op 6 augustus, na de laatste persconferentie, gehoord te hebben dat het bron- en contactonderzoek onder druk stond. Een dag later maakte de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend dat het onderzoek wegens capaciteitsproblemen werd beperkt.

Het capaciteitsprobleem bij de GGD is veroorzaakt doordat het uitvoeren van de onderzoeken langer duurt dan van tevoren werd gedacht. Vooraf werd ingeschat dat een bron- en contactonderzoek 5 uur in beslag zou nemen. In de praktijk lag dat meer richting de 12 uur per besmetting.