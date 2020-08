Bloedbank: meer plasma nodig van ex-coronapatiënten

Merlijn van Hasselt van Sanquin vertelt over de plasmadonaties. "Het is absoluut bemoedigend dat er zoveel mensen zijn langsgekomen. Maar we zijn er nog niet, we hebben er zeker 16 duizend nodig."

De bloedbank heeft 30 duizend kilo plasma nodig voor de ontwikkeling van het coronamedicijn. Hiervoor moeten ongeveer 50 duizend mensen een donatie doen. Dit kunnen alleen mensen zijn die corona hebben gehad, want alleen zij hebben de eerste zes maanden na besmetting de antistoffen in hun lichaam.

Prikken

Bloedplasma doneren gaat net als bloedprikken, maar dan duurt het iets langer. De antistoffen uit het plasma worden gefilterd. Die antistoffen kunnen vervolgens toegediend worden aan risicogroepen.

Van Hasselt: "Totdat er geen vaccin is kunnen we risicogroepen, zoals mensen die al zijn doordat de chemo krijgen of longproblemen hebben, beschermen door die antistoffen toe te dienen."

Mocht iemand dan besmet raken met corona, dan helpen de antistoffen de corona aan te vallen. "We hopen dat het een tijdelijke immuniteit geeft, maar je lichaam snapt niet dat er een bedreiging was en maakt geen eigen antistoffen aan. Het geneesmiddel moet daarom herhaald toegediend worden totdat het daadwerkelijke vaccin er is."