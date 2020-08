Politie ontdekt hennepkwekerij in natuurgebied op Goeree-Overflakkee

In het natuurgebied de Slikken van Flakkee, bij Melissant, heeft de politie donderdag een hennepkwekerij in de open lucht ontmanteld. Volgens de politie stonden er meer dan duizend planten.

"Middels kettingzagen was er een gedeelte van het bos gerooid, wat grote schade tot het gevolg heeft voor het reservaat", schrijft de politie op Facebook.

De Slikken van Flakkee behoren tot de Natura-2000 gebieden, een Europees netwerk aan beschermde gebieden.

Het is niet voor het eerst dat wietkwekers hun toevlucht zoeken in natuurgebieden. Zo zijn er de afgelopen jaren al meerdere plantages opgerold in de Biesbosch en bij Stellendam.

Alle hennepplanten zijn vernietigd.