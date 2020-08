Gratis crossen met je fiets in Gorinchem is op eigen risico

De mountainbikesport wordt steeds populairder en er is steeds meer vraag naar racefietsen en mountainbikes. Maar een plek om lekker te kunnen crossen had de jeugd in Gorinchem al lang niet meer. Tot dit jaar, want sinds een aantal maanden kan iedereen zich gratis uitleven op het Bikepark aan de Mollenburgseweg.

Het park betekent veel voor de lokale jeugd, zegt John van Middendorp van Rennersclub Jan van Arckel. "Ze hadden geen plek meer om te kunnen fietsen. Ze hadden hier ooit in de wijk ergens een paar balken geplaatst en paadjes gemaakt en dat moest opgeruimd worden. Daaruit voortvloeiend is dit project opgestart."

Het park zit in een buitengebied, tussen de spoorlijn en snelweg A15. "Hier kan iedereen frank en vrij zijn gang gaan en niemand heeft er last van."

Tekst gaat verder onder de foto



De gemeente heeft het park betaald, maar het parcours zelf is ontworpen door de bekende parcoursbouwer Patrick Jansen en de lokale renners. "Het is opschakelen, afschakelen, omhoog, naar beneden, bochten nemen en houten elementen trotseren. Dat is best pittig", zegt John. "Volgens de bouwer is het een van de moeilijkste banen van Nederland."

John vertelt dat het lastigste aan het parcours is dat je geen moment rust hebt. "Er zitten best veel technische stukken in, met name het klimwerk en de houten elementen. Het is smal en ongelijkvloers, dus een stukje techniek heb je wel nodig."

Op eigen risico

Verslaggever Esther Schalkwijk neemt de proef op de som. Hoewel ze nog de nodige tips meekrijgt van John - "een beetje naar achteren leunen, druk op de achterkant van de fiets houden en proberen te schakelen" - heeft ze al snel een ontmoeting met het grind.

Kapotte handen, blauwe knieën en een broek vol stof zijn het gevolg. Gelukkig kan ze er zelf om lachen. "Nog even oefenen", zegt ze. John: "Je ziet er nu wel echt uit als een mountainbiker. Overal wat stof, dat hoort erbij. Het is vallen, opstaan en weer doorgaan."