Pernisser 'burgerwacht' betrapt opnieuw insluiper bij zwembad

De 'burgerwacht' van Pernis heeft in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw insluipers betrapt in het plaatselijke zwembad. "Waar ze vandaan komen, is me nog niet helemaal duidelijk, maar het staat al vast dat ze van buiten Pernis komen", zegt gebiedscommissie voorzitter Rob van der Meer.

De nachtelijke insluipers vormen een plaag voor het zwembad in Pernis. Burgemeester Aboutaleb heeft eerder het zwembad al een keer gesloten. Na een golf van kritiek (de sluiting viel tegelijk met het begin van de hittegolf) mocht het zwembad toch weer open, maar Aboutaleb dreigde wel dat hij het zwembad voor de rest van het seizoen zou sluiten, als er weer sprake was van insluipers.



Elke nacht zitten er nu mensen uit Pernis bij het zwembad om insluipers tegen te houden, voordat ze het water ingaan. "Eigenlijk is dat nog best wel gezellig ook hoor", zegt Van der Meer, die in de nacht van vrijdag op zaterdag zelf ook een paar uurtjes 'de wacht houdt'. "Er zijn tal van mensen die ook even komen aanwaaien. Er is echt een groepsgevoel."