Excelsior-trainer Dijkhuizen: 'We hebben altijd de ambitie om te promoveren'

Waar de meeste mensen tijdens de hittegolf deze week het strand opzoeken, traint Excelsior in het Overijsselse Delden. Trainer Marinus Dijkhuizen bereidt zijn selectie in de brandende zon voor op het nieuwe seizoen, waarin Excelsior mee moet doen in de strijd om promotie.

Vergeleken met vorig jaar zijn de verwachtingen volgens Dijkhuizen minder hoog voor Excelsior. "Vorig jaar waren we favoriet. En terecht, want als je uit de Eredivisie degradeert wordt dat etiket opgeplakt. Maar dit jaar is het een andere situatie, met De Graafschap en Cambuur die het vorig jaar uitstekend hebben gedaan", aldus de Excelsior-trainer.

Minimaal play-offs

Toch is het doel voor Excelsior ten opzichte van vorig seizoen niet veel veranderd. "Wij hebben altijd de ambitie om te promoveren. Maar het moet iets anders gaan dan vorig jaar", geeft Dijkhuizen aan. Hij laat ook weten dat onder andere clubs als Almere City, NAC en NEC gewaagde concurrenten zijn. "Er zijn misschien wel negen ploegen die elkaar kunnen slachten", vertelt Dijkhuizen. "Maar wij willen sowieso minimaal de play-offs halen".

Om dat doel te bereiken is er in de aanloop naar volgend seizoen veel tijd gestoken in de verdediging van Excelsior. Dat was vorig seizoen het grootste probleem van de Kralingers, die in 29 wedstrijden 55 doelpunten tegen kregen. Tijdens het trainingskamp in Delden spraken wij ook met Excelsior-verdediger Thomas Oude Kotte over dit probleem.

Dijkhuizen heeft er vertrouwen in dat de verdediging aankomend seizoen beter staat. "Ik heb het gevoel dat een stuk stabieler zijn geworden door alle trainingen", zegt hij. Ze zijn zeer gedisciplineerd in dingen die ik aanreik. Het is een hele frisse ploeg om dingen op te pakken".

Kijk bovenaan dit bericht naar het volledige interview met Marinus Dijkhuizen, waarin hij onder andere vertelt welke gevolgen de hitte heeft op het trainingskamp van Excelsior.