Horecabond: 'Sluiting horecazaken na besmettingen is netjes van ondernemers'

Het Zwarte Schaap in Rotterdam | Foto: Streetview

De sluiting van drie horecazaken afgelopen week in Rotterdam vanwege besmet horecapersoneel was op eigen initiatief en 'getuigt van goed en verantwoord ondernemerschap'. Dat zegt Marco Bunk van de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Donderdag werd bekend dat de populaire horecazaken Rotown aan de Nieuwe Binnenweg en Het Zwarte Schaap in de Witte de Withstraat tijdelijk gesloten zijn, nadat personeelsleden positief getest waren op het coronavirus. Eerder was ook restaurant Fontein aan het Hofplein een week gesloten vanwege een besmettingsgeval onder het personeel.

"Als je vervolgens de boel sluit om al je personeel te laten testen om het zekere voor het onzekere te nemen, dan vind ik dat erg netjes van die ondernemers," zegt Bunk.

'Voorkom nieuwe uitbraak'

Eerder deze week sprak de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland met burgemeester Aboutaleb. Dat gebeurde naar aanleiding van de sluiting van vier horecagelegenheden op last van de burgemeester, omdat de ondernemers zich niet hielden aan de maatregelen.

Na dit gesprek hebben burgemeester en horecabond een gezamenlijke brief gestuurd naar alle Rotterdamse horecaondernemers, waarin ze werden opgeroepen extra hun best te doen. "We moeten een grootschalige uitbraak voorkomen, die vrijwel zeker zal leiden tot opnieuw ingrijpende maatregelen," schrijft Aboutaleb.

Excessen aanpakken

Volgens Bunk leven veruit de meeste horecaondernemers de maatregelen wel na. "Het is daarom goed dat de gemeente de excessen stevig aanpakt. We moeten dit samen doen. Een volgende lockdown zou dramatisch zijn voor de horeca."