Rotterdammer verzamelt sexy privé-kiekjes

Kiekjes uit verzameling For Your Eyes Only

Vrouwen die bloot of deels ontkleed voor de lens van hun man poseren. Volgens de Rotterdamse journalist Wim de Jong zijn erotisch getinte privé-kiekjes één van de oudste genres in de hobbyfotografie. En Wim weet waar hij het over heeft. Hij verzamelt al ruim 7 jaar oude, erotische amateurfoto's.

Hij is er zelf één van, erkent hij. Eén van die mannen die hun vrouw graag mooi op de foto wil zetten. Toen zijn vrouw het wel een beetje voor gezien hield, is Wim in erotische amateurarchieven gedoken. Zijn conclusie: "Ik denk dat er vaker vrouwen op deze manier door hobbyfotografen zijn vastgelegd, dan de kinderen, de zomervakantie of het mooie landschap."

Trofee-foto's

Onder de ruim duizend foto's die Wim de Jong inmiddels heeft verzameld via (online) veilingen en beurzen, ziet hij regelmatig trofee-foto's terugkomen; erotische foto's van vrouwen op de motor van hun man, bij zijn auto of met zijn honkbalknuppel.

Ook ziet Wim dat kerstmis, zeker in Amerika, hét moment is om je vrouw lingerie kado te geven. Wim:"En dan is het waarschijnlijk zo geweest dat de man vroeg om meteen een plaatje te mogen schieten bij de kerstboom. Dat is echt een genre op zich."

Privé-kiekjes

De privé-kiekjes komen uit fotoalbums van over de hele wereld. Soms zie je nog de lijmresten met daaraan gekleefd een stukje papier van het album waar het in heeft gezeten. Wim:"Ik denk dat ze op enig moment tijdens het leven van deze mensen of daarna aan opkopers zijn meegegeven en vervolgens op een wereldwijde markt terecht zijn gekomen."

De Jong ziet zijn verzameling als een ode aan de erotische hobbyfotografie.

Expositie in Kunsthal

De verzameling van Wim de Jong is niet onopgemerkt gebleven. In september komt het boek 'For Your Eyes Only' uit, gekoppeld aan een gelijknamige expositie in de Rotterdamse Kunsthal.

Uit zijn verzameling heeft de Rotterdammer voor dit doel 650 foto's geselecteerd.

De foto's in het boek en op de expo zijn veelal uit het buitenland en zijn van tot 1985 om te voorkomen dat mensen hun moeder erin herkennen of anderzijds bezwaar gaan maken.

Verrekte leuk

De tentoonstelling in de Kunsthal moet nog worden ingericht, maar Wim houdt een vinger aan de pols... "Ik heb zelf de selectie gemaakt en de manier waarop ze gepresenteerd zullen worden."

"Toen ik eraan begon, deed ik het puur voor mijn eigen plezier, maar op zeker moment meldde zich de Kunsthal met de opmerking dat het toch wel verrekte leuk zou zijn om dit te presenteren."

Toen zich vervolgens ook uitgevers meldden, was het voor Wim wel duidelijk: "Het is iets waarin iedereen zich herkent, en waar zowel vrouwen als mannen toch wel de lol van inzien."