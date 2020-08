Inwoners Noordeloos 'on tour' in eigen dorp

Het kleine plaatsje Noordeloos in de gemeente Molenlanden bruist normaliter in de zomer van de activiteiten. Een grote jaarmarkt, het NK Kuiltjeknikkeren en de Wielerronde zijn vaste prik, maar het coronavirus gooit nu roet in het eten. De plaatselijke oranjevereniging organiseert daarom met bewoners zaterdag Noordeloos on Tour: "Voor en door de Noordelozers."

"De normale activiteiten in de zomer gaan nu allemaal niet door, terwijl de jaarmarkt zo'n tienduizend bezoekers trekt", zegt Thijs van der Wal van de oranjevereniging. "Bewoners klagen niet, maar vinden het wel jammer. Iedereen in Noordeloos houdt rekening met die jaarmarkt in de agenda, plant vrij en gaat pas daarna op vakantie. Daarom hebben we nu dit bedacht."

Bierpong en bingo

De oranjevereniging riep inwoners op om zelf iets te organiseren, op hun eigen terrein. Via een eenrichtingswandelroute kunnen inwoners vervolgens langs allerlei activiteiten wandelen.

"Bierpong, bingo, koekverkoop, schminken, een kleedjesmarkt, muziek: het is best wel heel veel", zegt Esther den Besten van de oranjevereniging. "We hebben al meer dan dertig aanmeldingen van activiteiten en rond de tweehonderd inwoners die de route gaan lopen."

De organisatie van de verschillende activiteiten ligt dus bij de bewoners zelf, maar de vereniging leidt het in goede banen. "We hebben vijf startpunten langs de route, zodat we spreiding van het aantal lopers hebben", legt Esther uit. "En we zetten pijlen op de weg, zodat de looproute duidelijk is. We blijven er wel op wijzen dat het de eigen verantwoordelijkheid is van mensen, om afstand te houden en thuis te blijven als ze niet fit zijn."

Mensen die niet in Noordeloos wonen, maar het wel leuk lijkt om mee te lopen, hebben pech. "Het is echt voor en door Noordelozers", zegt Thijs. "De route gaat door het dorp en iedereen mag daar wandelen, maar dit evenement is wel echt bedoeld voor de inwoners zelf."