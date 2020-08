Treinreis van en naar Rotterdam verloopt vrijdag niet zonder problemen

Van en naar Dordrecht, Den Haag en Schiphol over de hoge snelheidslijn (HSL) zijn er seinstoringen. Tussen Dordrecht en Geldermalsen rijden geen treinen, omdat er iemand over het spoor loopt.

De afgelopen dagen was al sprake van een seinstoring die zich steeds voordoet tussen Rotterdam en Dordrecht. Daar rijden vrijdag minder intercity's. Ook tussen Den Haag en Rotterdam is tussen Delft Campus en Schiedam een seinstoring gaande. Deze storing werd donderdag ook al gemeld. Reizigers die over dit traject reizen, zullen de bus moeten nemen.

Omdat er ook een storing is op de HSL, kunnen reizigers vanaf Rotterdam alleen nog probleemloos richting Utrecht rijden.

Een woordvoerder van ProRail verwacht niet dat het bomvol is in de treinen. "Ik heb nog geen verhalen gehoord over volle treinen. Het is nu ook rustiger door corona."

De oorzaak van de storingen is niet bekend. ProRail zet monteurs in om de problemen te verhelpen.