Twee verdachten van dood Spijkenisser Robby Klomp vrijgelaten

Twee verdachten die zijn aangehouden voor de dood van Robby Klomp uit Rozenburg, zijn sinds vrijdag weer op vrije voeten. Ze blijven wel verdachten in de zaak.

Afgelopen maandag meldde een vierde verdachte zich bij de politie. De mannen die nu voorlopig vrij zijn, zijn een 28-jarige Spijkenisser en een 27-jarige stadgenoot.

De in juli aangehouden Spijkenisser (21) en Rotterdammer (24) zitten nog vast.

Robby Klomp werd vlak voor kerst vorig jaar neergestoken op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse. Dit gebeurde nadat hij met een vriend vier mannen betrapte tijdens een poging een huis binnen te dringen. De mannen wilden vluchten, maar Robby gilde dat hij het kenteken van hun auto had genoteerd. De mannen kwamen terug en staken Robby diverse malen in zijn rug gestoken. Hij overleed ter plekke.

Naar aanleiding van getuigenverslagen werd ook een voertuig in beslag genomen waarmee de vier belagers mogelijk zijn gevlucht.