Beugelsdijk voor het eerst in een Sparta-shirt: 'Hier wil ik gaan knallen'

Ook voor hem zelf is het nog even wennen: van het groen-geel van ADO Den Haag naar het rood-wit van Sparta. Tom Beugelsdijk speelt de komende twee jaar in het shirt van de Rotterdammers. Het Haagse clubicoon komt de verdediging van Sparta versterken.

De 30-jarige Beugelsdijk doorliep de jeugdopleiding van ADO en speelde in totaal 17 jaar voor de club uit Den Haag. Verder kwam hij twee seizoenen op huurbasis uit voor FC Dordrecht en voetbalde hij een jaar in Duitsland bij FSV Frankfurt. "Ik ben een Hagenees in hart en nieren", vertelt de centrumverdediger. "Natuurlijk doet het vertrek bij ADO pijn, want je kent iedereen op de club. Maar ik ben klaar voor een nieuwe stap".

Enthousiasme

In het shirt van ADO Den Haag ontbrak het Beugelsdijk nooit aan enthousiasme, en dat is in het shirt van Sparta niet anders. "Ik vind Sparta een fantastische club en ik heb zin in dit avontuur", zegt hij. "Hier wil ik gaan knallen de aankomende twee jaar".

Kijk hierboven naar het eerste interview met Tom Beugelsdijk in een Sparta-shirt, waarin hij ook zijn mening geeft over het moeilijke programma van Sparta in het begin van de competitie.