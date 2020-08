Ottolanders knutselen eigen flyboard in elkaar en vliegen meters boven het water

Ottoland is in de winter vooral bekend van het carbidschieten op het land, maar deze zomer hebben ze er een nieuwe attractie bij: Flyboarden. Op een zelfgemaakt apparaat, welteverstaan. Jong en oud vliegt er meters mee boven het water.

Bij flyboarden staan mensen normaliter op een plank, waarop aan de onderkant twee straalpijpen zijn gemonteerd. Via een lange waterslang is dit verbonden aan een waterscooter die de waterstralen opwekt en waardoor het board in de lucht vliegt.

"Die apparaten zijn alleen behoorlijk duur, dus dachten we: dat kunnen we zelf ook wel bouwen!', zegt Anne-Jan. "De spullen hebben we, dus hebben we het geprobeerd. Na een paar keer knutselen ging het eigenlijk best goed."

Giertank

Bij de Ottolandse variant komt er echter geen waterscooter aan te pas. Het board wordt aangedreven door een giertank, die voor de gelegenheid water pompt. "Als er eenmaal genoeg water en waterdruk is, ga je omhoog."

Hoogtes van zes meter worden met het flyboard wel gehaald. "En als je hard pompt, het dubbele zelfs", zegt Anne-Jan. "Maar het is hier niet heel breed, dus het kan gebeuren dat je dan de kant op komt. Het board is ook niet gebouwd om zo hoog te gaan, want die kan dan uit elkaar klappen."

Compagnon Wilco pompt de druk op vanuit de trekker bij de gierpomp. Hij houdt de flyboarder vanuit de trekker goed in de gaten. "Als je denkt dat het mis gaat of iemand zijn evenwicht kwijtraakt, dan gooi ik gelijk het gas eraf. Dan valt diegene regelrecht naar beneden in het water."

Tekst gaat verder onder de video



Niet eenvoudig

Het flyboarden zelf is best moeilijk, beaamt Anne-Jan. "Het is heel apart dat je boven het water vliegt. Het leukste is dat we dit zelf gebouwd hebben en met onze eigen spullen de lucht in kunnen, want dat is best lastig. Maar mijn oom van 60 en mijn neefje van 12 konden het ook, dus wat dat betreft is het te doen."

Verslaggever Tenny Tenzer brengt het er iets minder goed vanaf. Hij doet verwoede pogingen om te blijven staan, maar duikt telkens binnen enkele seconden al het water in. En dat ondanks tientallen aanmoedigingen vanaf de kant.

"Ottoland is een klein dorp, dus iedereen komt kijken", zegt Wilco over de drukte langs het water. "Iedereen kent iedereen en iedereen is goed met elkaar. We doen ook gezellig een biertje met elkaar. Het is altijd lachen in Ottoland."