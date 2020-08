Schiedams stel slaapt al weken op straat; gemeente zoekt oplossing

Aan de gedeelde rollator van Rob Talboom (70) en Lia Harms (63) hangen plastic tasjes met hoognodige spulletjes en wat proviand. Ze zitten op een bankje aan de Maasboulevard in Schiedam en staren voor zich uit. "Je weet op een gegeven moment niet meer wat je tegen elkaar moet zeggen", oppert Rob.

"Afgelopen nacht sliepen we daar", zegt Lia naast hem terwijl ze naar het bankje bij de watertaxihalte wijst. "We slapen hier al twee weken en daarvoor deden we dat in het Julianapark. We zwerven al anderhalve maand rond."

Oplossing

Burgemeester Lamers is inmiddels op de hoogte van de situatie van Rob en Lia. "We hebben al geprobeerd voor hen een oplossing te vinden. Dat is om verschillende redenen helaas nog niet gelukt", meldt een woordvoerder. "Het is niet aanvaardbaar dat mensen geen dak boven hun hoofd hebben en ongewild de nacht in de open lucht doorbrengen", aldus de gemeente Schiedam.

Er ligt een lange geschiedenis ten grondslag aan de penibele situatie waarin Rob en Lia sinds maanden bivakkeren. "We woonden bij Lia's moeder in huis, maar toen zij naar een verzorgingshuis moest, konden wij daar niet blijven. We zijn toen naar mijn broer in België gegaan en hebben daar gewoond. Door corona konden we niet meer terug naar Nederland," vertelt Rob, die een Belgisch paspoort heeft. "Ik kreeg gezondheidsproblemen en ben in Nederland verzekerd. Ik moest dus wel terug, maar een huis hadden we niet."

In elkaar gezakt

Volgens het stel is bij tal van instanties aan de bel getrokken, maar niemand ondernam actie. "We hebben eerst in een hotel geslapen, daarna in een B & B in Schiedam. Toen het geld op was zijn we op straat en in parken gaan slapen", zegt Rob. Lia luistert en valt haar echtgenoot bij. Ze zijn sinds drie jaar getrouwd, zegt ze.

"Uiteindelijk ben ik 's nachts in het centrum in elkaar gezakt; een maagbloeding en vervolgens zeven weken Erasmus MC", vervolgt Rob. Lia heeft die tijd doorgebracht bij haar 89-jarige moeder in een verzorgingshuis in Schiedam. Rob overleefde de maagbloeding en belandde 25 kilo lichter weer met Lia op straat in Schiedam.

Het stel geeft aan een moeizame tijd achter de rug te hebben. "Ik sta ook onder curatele", zegt Lia die een verstandelijke beperking heeft en geen tekenbevoegdheid heeft. Ze kennen elkaar al heel lang en waren vroeger buren. "We willen nu graag een huisje zonder trappen want we zijn allebei slecht ter been", zegt Rob. "Dit is geen leven. We douchen nu om de dag bij haar moeder in het tehuis. We hebben er laatst ook nog een keer geslapen. Lia op het matrasje naast haar moeder en ik op de grond in de berging", vertelt Rob. Van hulp door de dak- en thuislozenopvang in de regio wil het stel geen gebruik maken.

'Naar de Beukenhof...'

"Een normaal leven", dat is wat ze willen volgens Rob. "Dit is geen leven. Dan kunnen ze ons beter naar de Beukenhof (begraafplaats, red.) brengen bij wijze van spreken," stamelt Rob. "Ik ben veel te bang dat hem straks weer iets overkomt door alle stress", zegt Lia, "Maar gelukkig hebben we elkaar. Dat houdt ons op de been."

Na gesprekken met betrokkenen blijkt dat er een bewogen en gecompliceerde geschiedenis vastzit aan Rob en Lia. Hulpinstanties kennen een groot deel daarvan. Ook de gemeente onderkent dat in het leven van de twee niet altijd de goede afslag is genomen. Er zal dan ook serieus gekeken worden naar een praktische oplossing waarbij een dak boven het hoofd slechts één van de problemen zal blijken te zijn die om een spoedige oplossing vragen. Met name voor Lia, maar ook voor Rob die weer een klamme nacht achter de rug hebben op de Maasboulevard in Schiedam.