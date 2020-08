Van glijbaan tot basketbalbasket; complete inventaris sporthal en zwembad Hellevoetsluis wordt geveild

Te koop: kluisjes, verkleedhokjes en zelfs een glijbaan van veertig meter lang. De complete inventaris van zwembad en sporthal De Eendracht in Hellevoetsluis staat online. Eind augustus is er een kijkdag.

Het lijkt erop dat alles wat los en vast zit geveild wordt: duikplanken, zwembanden, basketbalbaskets en een complete tribune uit de sporthal.

"Het is dat het water niet meer in het zwembad zit, anders had je daar waarschijnlijk ook nog op kunnen bieden", glimlacht veilingmeester Andrej Pieterson van Troostwijk Veilingen.

'Niet meer verbaasd'

"Ik kijk tegenwoordig niet meer op van wat er tegenwoordig geveild wordt", gaat Pieterson verder, "maar dit is wel een opmerkelijke, inderdaad." Zo werden eerder al een hoeveelheid dinosaurussen en een stel klassieke vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog geveild.

En ook een zwembad veilen is niet helemaal nieuw. Twee jaar geleden heeft Troostwijk de inventaris van een zwembad geveild in Brussel. "Daar kwam toen een Roemeense ondernemer op af. Die kocht een groot deel op, nam het mee naar Roemenië en heeft er alles weer opgebouwd."

Vrijwel alles is demontabel. "Ook de glijbaan. Die kan je zo uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Het is nogal een klus, maar het is wel mogelijk."

Schoon

Er staan honderden attributen op de website van Troostwijk. De veiling is nodig, omdat Hellevoetsluis sinds kort een nieuw zwembad heeft, de Eendr8.

Maar wie zit er te wachten op kleedhokjes die jarenlang gebruikt zijn door honderden mensen? "Reken er maar op dat het schoon is hoor", zegt Pieterson. "De aandacht voor de veiling loopt best aardig. Er wordt al druk geboden op sommige items."

Er volgt een kijkdag op 26 augustus. Bieden kan tot en met 27 augustus.

En mocht je nog geïnteresseerd zijn. Het hoogste bod op de gele glijbaan staat nu op vijfduizend euro. Neem wel een flinke vrachtwagen mee, want het gevaarte weegt 2,5 ton.