Bootverhuur is booming business in coronatijd

Een boot huren is hét vakantie-uitje nu veel mensen in eigen land blijven vanwege het coronavirus. Je kunt met het hele gezin in een boot, afstand houden is mogelijk en je bent lekker buiten. Vader en zoon Jan en Rinie van Dam maken nauwelijks reclame voor hun bootverhuur op de Giessen bij Noordeloos, maar zitten dag in dag uit vol. "Dan hadden we wel tien of twintig boten meer kunnen hebben", zegt Jan.

De twee zijn geboren en getogen in Noordeloos. Zij weten hoe prachtig de omgeving is, maar vaak weten de bezoekers dat niet. "De meeste mensen die hier voor het eerst komen, vinden het hartstikke mooi en wisten niet dat hier zo'n pareltje was", zegt Jan.

Venetië van Zuid-Holland

Vader en zoon nemen verslaggever Ineke Moerman mee in een boot over het water. Ze varen door smalle doorgangen, onder mooie bruggetjes en langs oude boerderijen. Vergelijkingen met Giethoorn of zelfs Venetië zijn gauw gemaakt. "Maar hier is het absoluut niet toeristisch", voegt Rinie toe.

Sloepverhuur De Giessen bestaat pas drie jaar. En zoals dat wel vaker gaat, is ook dit een uit de hand gelopen hobby. "Het begon met een biertje en een grapje en daar ben ik altijd wel voor in ", zegt Rinie. "Ik ben kraanmachinist en doe dit ernaast. Maar nu is het wel erg serieus geworden. Tijd om zelf te varen hebben we eigenlijk niet."

Ondanks het feit dat er geen reclame wordt gemaakt, zijn de vijf boten namelijk elke dag volgeboekt. Mond-tot-mond-reclame blijkt de verborgen kracht. "We geven mensen die komen varen altijd flyers mee. Daardoor wordt veel gepraat en krijgen we veel klandizie."

Bezoekers komen overal en nergens vandaan, zegt Jan. "Ze kijken dikwijls naar het vaargebied. Mensen die al op allerlei plekken in Nederland zijn geweest, zoeken een ander plekje."

Zelfs een tocht naar de molens van Kinderdijk is mogelijk vanuit Noordeloos. Daar moet je dan wel een dag voor uit trekken. "Het is 3,5 uur heen en 3,5 uur terugvaren. Veel mensen kiezen daar wel voor." Harder dan negen kilometer per uur gaan de sloepen namelijk niet. "Maar als je snel wil varen, moet je op de rivier gaan en een speedboot huren."

Groene boten

Aan uitbreiding van de vloot denken vader en zoon niet. Wél aan verduurzaming, want de huidige boten worden aangedreven door een benzinemotor.

"Toen we ons bedrijf startten, dachten we nog niet aan elektrisch. Het grote probleem met elektrische bootjes is namelijk dat ze geen grote actieradius hebben om een hele dag te varen. Dit wordt ieder jaar wel beter, dus er zal de komende jaren een keer een omslagpunt komen."

