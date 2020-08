Justitie eist 3 jaar cel tegen taxichauffeur voor misbruik verstandelijk beperkte vrouw

Volgens de verdachte was er geen sprake van dwang en vroeg de vrouw spontaan of ze hem orale seks mocht geven. Ze zou ook vrijwillig haar borsten hebben laten zien aan de taxichauffeur. De man verzorgt speciaal vervoer tussen de instelling waar het slachtoffer woont en haar ouderlijk huis.

Volgens justitie heeft de vrouw het ontwikkelingsniveau van een 6-jarig kind en is ze niet in staat haar eigen wil te tonen. De vrouw zou de seksuele handelingen geweigerd hebben en zou om haar moeder hebben geroepen. Maar de taxichauffeur zou haar gedwongen hebben door te gaan door te dreigen dat hij haar anders niet zou thuisbrengen.

Volgens officier van justitie Wooldrik blijkt uit de verklaringen van de vrouw dat er duidelijk sprake was van dwang. "Ze heeft verklaard dat ze door de verdachte werd gedwongen om hem te pijpen. Dat hij dat wilde en dat zij eerst nee zei. Ze probeerde hem af te wimpelen door te zeggen dat ze dicht bij mama was, in de hoop dat hij het dan zou laten. Wellicht een kinderlijke redenering, maar passend bij haar beperking."

Bang

"Ze was bang voor hem", zegt Wooldrik. "Hij is de chauffeur. Misschien heeft hij wel een mes bij zich? Hij deed haar gordel af en pakte haar hoofd beet. Dat is dwang in de ogen van het Openbaar Ministerie."

De taxichauffeur zegt veel spijt te hebben van zijn daad en dat hij zich niet bewust was van de verstandelijke beperking van de vrouw. De vrouw zou zelf het gesprek zijn begonnen door over seks met haar vriendje te praten. Die zou een hekel hebben aan orale seks. De verdachte ontkent dat hij haar hoofd heeft vastgehouden en dat hij dreigde haar niet naar huis te brengen. "Ik heb haar niet gedwongen, het was vrijwillig. Het was wel dom van mij. Het hoort niet en ik heb veel spijt. Het is de grootste fout van mijn leven", verklaarde de man tijdens de zitting.

Volgens justitie heeft de vrouw consistente verklaringen gegeven over de gebeurtenissen in de taxibus. Bij de verdachte was dat anders. Wooldrik: "Hij heeft het in eerste instantie ten stelligste ontkend, maar na dna-onderzoek bleek het wel degelijk te kloppen."

Advocaat Van der Eijk vraagt vrijspraak voor zijn cliënt. "De verklaringen staan recht tegenover elkaar. Bewijs voor dwang ontbreekt. Er is ook geen ondersteunend bewijs. Er is veel ruimte voor twijfel. Dit is een eenmalige misstap van een first offender."

Over 14 dagen doet de rechtbank uitspraak.