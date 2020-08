Alle sisverbod-zaken Rotterdam geseponeerd

Justitie in Rotterdam seponeert alle zaken rond het zogeheten sisverbod. Dat laat wethouder Bert Wijbenga van Handhaving weten. Het is niet bekend om hoeveel gevallen het gaat.

De gemeente voerde het sisverbod drie jaar geleden in als onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Mannen die vrouwen en LHBTI'ers op straat lastig vielen, intimideerden en bijvoorbeeld naar ze sisten, riskeerden sindsdien een boete van 200 euro.

Tegen één man werd een proefproces gevoerd tot bij het hof in Den Haag. Dat oordeelde eind vorig jaar dat het verbod juridisch niet houdbaar is, omdat er geen wet is die straatintimidatie verbiedt. Het openbaar ministerie denkt nu dat cassatie tegen die uitspraak geen zin heeft.

Zo'n wet is overigens wel in de maak, maar de lopende zaken vallen daar nog niet onder. Dit najaar komt er een nieuw onderzoek naar straatintimidatie in Rotterdam. Het gaat om een herhalend onderzoek. Wijbenga hoopt zo een beeld te krijgen van de omvang van 'seksuele straatintimidatie in Rotterdam'