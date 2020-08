16-jarige Rotterdamse verdacht van moord op Alice (15)

De verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen maar contact mag hebben met haar advocaat en niet met familie of anderen. Ze is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat haar voorarrest met twee weken is verlengd.

De 15-jarige Alice werd afgelopen woensdagavond in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam doodgestoken. Daar ging waarschijnlijk een ruzie aan vooraf. Die ruzie zou te maken hebben met een onbeantwoorde liefde.

Justitie vermoedt dat er sprake is van voorbedachten rade en/of opzet en dat het geen opwelling was. Verder doet het OM geen mededelingen over de zaak. "Het onderzoek loopt nog", aldus een woordvoerder.