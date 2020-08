Dakloos Schiedams stel slaapt komend weekend in een bed

Het oudere stel uit Schiedam dat al weken in de open lucht slaapt bij gebrek aan een huis, heeft een tijdelijk onderkomen. Vrijdag aan het einde van de middag kregen Lia en Rob onderdak voor het komend weekend bij opvanginstelling De Elementen in Vlaardingen. De gemeente zegt na het weekend verder te zoeken naar een permanente oplossing.

Eerder berichtten we over de penibele situatie waarin de twee kwetsbare ouderen terecht waren gekomen. Lia Harms is 63 en verstandelijk beperkt en haar partner Rob Talboom is 70 en herstellende van een zware maagoperatie.

Door een reeks persoonlijke problemen in het verleden viel het tweetal tussen wal en schip van instanties en sliep het al weken in portieken en parken in Schiedam. De laatste twee weken sliepen de twee op bankjes aan de Maasboulevard in Schiedam.

Stadskantoor Schiedam

Nadat Rijnmond over het lot van het stel had gepubliceerd, is de zaak in een stroomversnelling gekomen. Bezorgde Schiedammers brachten Lia en Rob naar het stadskantoor van Schiedam waar ze vrijdagmiddag in de hal een kleedje uitrolden en aandacht vroegen voor hun situatie. Achter de schermen heeft de gemeente koortsachtig gewerkt aan een snelle oplossing. Burgemeester Cor Lamers gaf eerder al aan het niet aanvaardbaar te vinden dat mensen zonder dak boven hun hoofd ongewild de nacht buiten doorbrengen in zijn stad.

Op adem komen

Rob en Lia kunnen komend weekend doorbrengen in de dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen. De Licht Blauwe Brigade van Schiedam zorgde voor vervoer zodat de twee met wat persoonlijke spulletjes op adem kunnen komen. Na het weekend is er geen plaats meer in de Vlaardingse opvang en zullen Rob en Lia elders worden ondergebracht, zo is de bedoeling.

Rob en Lia, die eerder opvang bij De Elementen afwezen, zijn blij met de noodoplossing. "We zijn blij dat we bij elkaar kunnen zijn en we beloven mee te werken met iedereen die meehelpt aan een oplossing voor ons."