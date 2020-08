Ook twee coronabesmettingen bij Sparta

"Betreffende personen zijn per direct in thuisquarantaine en worden gemonitord. Sparta Rotterdam maakt conform de privacy niet bekend om welke personen het gaat," meldt de club op haar website.

De Rotterdammers zouden zaterdagavond een oefenwedstrijd spelen tegen het Franse RC Lens, maar dat duel is uit voorzorg geschrapt.

Sparta zegt daarover: "Naar aanleiding van deze testronde is Sparta Rotterdam geadviseerd om niet gezamenlijk in een vier uur durende rit af te reizen naar Lens voor de oefenwedstrijd die morgen op het programma stond. Uiteraard neemt de club dat advies over en zal niet uitkomen tegen de Franse club."

Afgelopen week werd bekend dat twee spelers van Feyenoord positief hebben getest bij een coronatest.