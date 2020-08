Stille tocht voor doodgestoken Alice uit Schiedam

In Rotterdam is vrijdag iets voor 19:00 uur de stille tocht begonnen voor de doodgestoken Alice uit Schiedam. Het 15-jarige meisje werd woensdagavond gedood in een woning aan de Mathenesserdijk. Een meisje van 16 zit vast. Zij wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

De stille tocht startte op het Marconiplein. Van daar liepen de ruim honderd deelnemers naar de plek waar Alice om het leven kwam. Ook de familie van Alice liep mee. Haar moeder werd halverwege door emoties overmand. Veel mensen hadden een witte roos mee en hebben die bij de woning aan de Mathenesserdijk neergelegd.

De 16-jarige verdachte zou verliefd zijn geweest op Alice, zegt een bekende van de familie van het slachtoffer. Volgens de vrouw was er woensdagavond een afspraak in het huis aan de Mathenesserdijk, waar de verdachte woont. Daar zouden dingen worden uitgepraat. Maar Alice werd er uiteindelijk doodgestoken. In het huis zouden nog drie of vier volwassenen zijn geweest.

Justitie houdt er rekening mee dat er sprake was van voorbedachten rade en/of opzet en dat de fatale steekpartij geen opwelling was.