Familie Schiedamse tiener Alice: 'Ze werd bedreigd en afgeperst'

De familie van Alice hoopt dat justitie er alles aan doet om te achterhalen wat zich in de bovenwoning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam heeft afgespeeld. Tijdens een afspraak met een bekende van school, de 16-jarige verdachte, werd de Schiedamse tiener doodgestoken. Justitie vermoedt dat sprake was van moord dan wel doodslag.

"Niemand kan het geloven. Niemand had het verwacht", zegt Diogo Dos Santos Sera, de stiefvader van de 15-jarige Alice. "Het is verdriet dat niemand zich kan voorstellen. Een klein meisje, heel geliefd. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?"

Vrijdagavond lopen ruim honderd mensen, onder wie veel familieleden en schoolgenoten van Alice, een stille tocht. Die gaat van het Marconiplein naar de woning waar het drama zich woensdagavond heeft voltrokken. Veel mensen dragen witte kleding en hebben een witte roos bij zich. Dat was de lievelingsbloem van Alice.

Dos Santos Sera zegt dat Alice door de verdachte werd bedreigd en afgeperst. Een vriendin van de familie verklaarde eerder al tegen Rijnmond dat de fatale steekpartij iets te maken had met een onbeantwoorde liefde .

'Huis binnengelokt'

"Het enige wat ik kan zeggen is dat ze het huis is binnengelokt en daar heeft zich misschien een ruzie of woordenwisseling voorgedaan en is ze om het leven gebracht", zegt Bruno Lima, een vriend van de familie. "Zoals het er nu naar uitziet, en wat het OM ook naar buiten heeft gebracht, is het voorbedachten rade. Dat verwacht je niet. Ik moet het nog bevatten."

De familie wil dat het lichaam van Alice naar haar geboorteland Brazilië gaat, zodat de nabestaanden daar haar nog een keer kunnen zien. Dat wordt door financiële redenen en corona mogelijk lastig. "Maar we gaan er alles aan doen om deze wens van de familie uit te laten komen", zegt Dos Santos Sera.

Alice was slim en dacht altijd aan anderen, zegt Dos Santos Sera. "Een speciaal, mooi meisje, met een mooie toekomst." Dat beaamt Lima. "Ze was altijd aan het lachen. Ik hoorde nooit gekke dingen. Ze was altijd thuis en nooit laat op straat. Echt een heel net meisje."

"Ik dacht altijd 'Alice wordt bekend een keer in haar leven'. Nu is ze bekend, maar op de verkeerde manier", besluit Dos Santos Sera.