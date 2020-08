Geslaagde race tegen de klok voor veerboot Hoek van Holland-Harwich

De veerboot van Hoek van Holland naar het Britse Harwich is vrijdagavond extra vroeg vertrokken om vóór 04:00 uur Britse tijd af te meren. Op dat tijdstip wordt de maatregel van kracht dat reizigers uit Nederland en een aantal andere landen veertien dagen in quarantaine moeten zodra ze Groot-Brittannië inreizen. Dat is gelukt. Het schip legde rond 03:00 uur aan.