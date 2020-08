Een kijkje aan boord van het grootste containerschip ter wereld

Kapitein Changin Lee heeft vaker Rotterdam aangedaan, maar het is voor het eerst dat hij de haven binnenvaart met een containerschip dat naar diezelfde havenstad is vernoemd. Een gloednieuw schip zelfs en nota bene het grootste containerschip ter wereld en dat maakt de bescheiden Koreaan extra trots.

"De HMM Rotterdam is een zeer efficiënt schip, vol slimme communicatiemiddelen, scrubbers die minder zwavel uitstoten en een aangepast romp die minder weerstand biedt op zee", vertelt Lee trots, staand op de brug van zijn schip, te midden van veel beeldschermen en de nieuwste apparatuur.

Door het raam zien we de eerste van de in totaal ruim twintigduizend aanwezige containers gelost worden op de kade van RWG. Het schip kan in totaal 23.964 standaardcontainers vervoeren. Als je die op elkaar stapelt vormen die een toren van 62 kilometer. Maar op deze eerste vaart is de bovenste laag van het schip niet afgeladen.

25 dagen onderweg

De HMM Rotterdam is donderdagavond vanuit China aangekomen bij RWG op de Maasvlakte. Het schip was 25 dagen onderweg, aldus de kapitein. Hij wijst op een scherm waar de dekindeling te zien is. Daarop is te zien dat het de bemanning aan niets ontbreekt: van een gymzaal tot een ontspanningsruimte en van een ziekenhuis tot een wasruimte; alles is er. En dat terwijl er slechts 22 mensen aan boord zijn : tien Koreaanse officieren en twaalf Filipijnse bemanningsleden, inclusief de kok. Ze zijn zuinig op hun nieuwe schip en lopen op slippertjes door de schone gangen.

De kapitein vertelt over het verdriet dat sommige bemanningsleden hebben: sommigen zijn al een jaar onderweg omdat ze niet kunnen worden afgelost. Het is het lot van de Filipijnse zeeman die door corona niet kan of mag worden afgelost.

"Dat is verdrietig en ik hoop dat hier snel verandering in komt, want ze missen hun familie", aldus de kapitein. Het maakt het extra wrang dat de delegatie die het schip bezoekt wel aan en van boord mag. Ze controleren alleen even de temperatuur van de bezoekers.

Coronamaatregelen

Toch is het bij hoge uitzondering dat de pers welkom is. Bij de komst van zusterschip HMM Algeciras, begin juni, was vanwege de strenge coronamaatregelen niemand welkom. Maar inmiddels zijn al vijf van de twaalf soortgelijke schepen in Rotterdam geladen en gelost en lijken de maatregelen voldoende beproefd om bezoekers welkom te heten. Al is het slechts voor een bezoek aan de brug. Een rondleiding over de rest van het schip zit er nog niet in.

Ook Rob van den Eijnden, general manager van HMM Netherlands Shipping is van de partij. Hij vertelt dat de aankoop van de twaalf identieke containerreuzen het bedrijf geen windeieren heeft gelegd. "We waren een kleine speler in de markt, maar sinds we bij The Alliance zijn aangesloten samen met Hapag LLoyd, Yang Ming en One gaat het voortvarend. Deze schepen zijn momenteel ook de meest economische en duurzame die er zijn."

De coronadip lijkt het bedrijf bijna achter zich te hebben gelaten. "In maart en april hadden we het zwaar, maar inmiddels zijn we met een stevige inhaalslag bezig. De schepen zitten bijna allemaal vol en we exporteren ook veel. Alleen vlees vanuit Nederland en Duitsland is nog lastig."

Groter, grootst

Nog grotere schepen liggen al op de tekentafel en RWG heeft kort geleden al twee nieuwe nog grotere loskranen ontvangen die deze schepen kunnen lossen. Woordvoerder Niels Dekker verwacht dat ze eind van dit jaar in gebruik worden genomen. "We zijn in ieder geval wel op de toekomst voorbereid."

De HMM Rotterdam wordt in ruim 48 uur gelost en krijgt er 7500 nieuwe containers bij. Naar verwachting vertrekt het schip zondagochtend 07:00 uur naar Hamburg en vervolgt het daarna zijn reis naar Antwerpen, Dubai en het Verre Oosten. Van den Eijnden: "Een rondreis duurt over het algemeen zo’n zestig dagen dus dan zien we hem weer. Maar volgende week ontvangen we eerst nog de HMM Hamburg en daarna ook de rest van de zusterschepen."