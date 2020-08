Topcrimineel Taghi mogelijk geholpen door corrupte Vlaardinger

NRC Handelsblad onthulde donderdagavond dat hij als marechaussee-medewerker in 2015 ruim 120 keer namen heeft opgevraagd in de politiesystemen. Onder die namen was volgens de krant een alias die Taghi gebruikte. Vermoedelijk liet Taghi zo onderzoeken of hij gezocht werd.

Topcrimineel Taghi werd in december vorig jaar opgepakt in Dubai. Hij wordt verdacht van meerdere liquidaties. In Rotterdam zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor een mislukte liquidatie.

De Vlaardinger moest ruim 70 dagen de cel in en kreeg een taakstraf. Ook is hij ontslagen bij de Marechaussee.