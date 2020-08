Het weer van vandaag: zon, maar ook kans op een bui

Vandaag laat de zon zich geregeld zien en vormen zich stapelwolken. In de loop van de middag bestaat er kans op een regenbui. Het wordt 24 graden langs de kust en 27 graden in Gorinchem. Er staat slechts een zwakke en aan zee vanmiddag matige wind uit het westen- tot zuidwesten.

Vanavond bestaat er nog kans op een bui. De nacht verloopt uitermate rustig met opklaringen en kans op mist(banken). Met een minimumtemperatuur van 18 graden blijft het zwoel.

Morgen zien we een mix van zon en stapelwolken en in de middag neemt de kans op enkele (stevige) onweersbuien toe. Met een middagtemperatuur van 28 graden wordt het opnieuw zomers warm en voelt het drukkend aan. De wind waait zwak uit het oosten. Langs de kust staat in de middag een matige noordoostenwind.

Vooruitzichten

Volgende week is het tamelijk wisselvallig met van tijd tot tijd een regen- of onweersbui. De temperatuur zakt daarbij naar 23 graden op woensdag. In de tweede weekhelft wordt het tijdelijk weer wat warmer. Waarschijnlijk komt er maandag of anders vanaf dinsdag een eind aan de hittegolf.