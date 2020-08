Man drinkt vijftien blikken bier, mist autoband, en denkt dat hij 'zo wel kan rijden'

In Rotterdam-IJsselmonde is vrijdagmiddag een bestuurder van de weg gehaald die al enige tijd rechtsvoor op zijn velg reed. Toen agenten de 51-jarige man aanhielden, vonden zij een 'complete winkelvoorraad aan bierblikjes' op de bijrijdersstoel. Daarop werd het rijbewijs van de man ingevorderd.

De 51-jarige Rotterdammer werd rond 17.45 uur gestopt, nadat politiestudenten hem eerder hadden zien rijden op de Spinozaweg. De bestuurder was volgens de politie erg dronken, had geen idee hoe zijn voertuig eraan toe was en vond dat hij "zo wel kon rijden."

Toen de man moest blazen toonde de teller 1235 ug/l, ongeveer zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Volgens de politie had de man rond de vijftien blikken bier gedronken, en lagen er ongeveer twaalf blikken in de auto. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de man heeft een rijverbod van zestien uur gekregen.