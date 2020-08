Verkeersdrukte in Maassluis door werkzaamheden op A4

De afsluiting van de A4 tussen Delft en het Beneluxplein in Rotterdam zorgt voor flinke verkeersdrukte in Maassluis.

Het is vooral druk op de Laan 1940-1945 in de richting van de veerboot naar Rozenburg, meldt onze mediapartner WOS. Er gaat ook maar één veerboot, de spitspont wordt niet gebruikt in verband met het coronavirus. Wie naar Rotterdam-Zuid wil, wordt geadviseerd om te rijden via de Erasmusbrug en de Willemsbrug. Ook in en om de Maastunnel is het namelijk zeer druk met autoverkeer.

Sinds vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur is de A4 tussen Delft en knooppunt Benelux afgesloten, omdat het asfalt wordt vervangen door stil asfalt. Weggebruikers moeten rekening houden met tien minuten tot een half uur extra reistijd. Verkeer vanuit Rotterdam richting Den Haag kan wel gewoon gebruik maken van de A4.