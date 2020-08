Zeven tips voor een fijne zomervakantie in Gorinchem en Molenlanden

Wie denkt aan de gemeente Molenlanden, denkt al gauw aan Werelderfgoed Kinderdijk. Maar in dit gebied is nog veel meer te beleven tijdens de zomervakantie. De Zomertoer, Bestemming Rijnmond sluit na zes weken af in Gorinchem en de gemeente Molenlanden. Zeven tips.

Scheuren op een solex

Een hendeltje induwen, even steppen en gassen maar. Oude tijden herleven in de gemeente Molenlanden met de solexverhuur van Rijk de Jong uit Streefkerk. De Franse bromfietsen waren in de jaren '50 en '60 razend populair. Rijk verhuurt ze voor toertochten.

Tekst gaat verder onder de foto



Bezoek Fien en Teun

Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers is niet alleen een boerderij, maar heeft ook meerdere theaters, speeltuinen, een moestuin en kioskjes. "Alles is educatief", zegt manager Mechiel Blokland. "Er wordt bijvoorbeeld alles verteld over de dieren, hoe kaas gemaakt wordt en hoe groente wordt verbouwd."

Het themapark opent volgend jaar zelfs een vakantiepark in de buurt. Liefhebbers kunnen vanaf deze week alvast hun verblijf boeken.



Wandel door het boerenland

Waar wandelaars vroeger vaak werden weggehouden, worden ze in de Alblasserwaard nu juist vaker uitgenodigd om door het boerenland te struinen. Jaap de Ruiter schreef een gids met twaalf wandelingen in dit gebied. Vooral die in Hoornaar is volgens hem een aanrader!



Tekst gaat verder onder de foto



Drink een regionaal biertje

Gorinchem kent een rijke stadshistorie en was tot de vorige eeuw een echte bierstad. In de zeventiende eeuw waren er zelfs meer dan twintig verschillende brouwerijen, maar daarvan is er geen een overgebleven. Daar moest verandering in komen, vonden Han Berendsen en Robert Links. Zij begonnen vier jaar geleden hun eigen Gorinchemse bierbrouwerij Dukes.



Zoek verkoeling op een megawaterglijbaan

Elf meter lang, zeven meter hoog en belastbaar tot een kilootje of 550. In Giessenburg kan je deze zomer op een wel heel bijzondere manier verkoeling zoeken: Thomas en Remon bouwden namelijk een waterglijbaan vanuit Thomas' achtertuin, die uitkomt in de Giessen. Let op: alleen mensen ouder dan 18 jaar mogen er gebruik van maken.



Tekst gaat verder onder de video



Ga winkelen in oude stijl

De Graanbuurt in Giessenburg is een aparte shopbeleving. Gevels van winkeltjes uit het oude Giessenburg zijn tot in detail nagebouwd. Vakmanschap staat er centraal, met een oude smederij, uitdragerij, diverse speciaalzaken en horecagelegenheden.



Vaar over de Linge

De Linge is de langste rivier van Nederland, lopend van Doornenburg in de Betuwe tot aan Gorinchem. Dat is ruim 109 kilometer, maar slechts zo'n veertig kilometer is bevaarbaar. Leslie Noordhoorn verhuurt elektrische sloepen, waarmee gezelschappen de omgeving vanaf het water kunnen verkennen.