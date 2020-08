Coronagolf in verpleeghuis Rijckehove in Capelle aan den IJssel

In verpleeghuis De Zellingen-Rijckehove in Capelle aan den IJssel is een deel van de bewoners besmet met het coronavirus. Dat bevestigt het verpleeghuis zaterdag aan Rijnmond. Het verpleeghuis heeft inmiddels maatregelen genomen.

Volgens een woordvoerder van het verpleeghuis in de Tsjaikovskistraat zijn op de afdeling Lindehof tien van de 180 cliënten besmet. Daarnaast zijn twee medewerkers van de afdeling en een medewerker van een andere afdeling besmet. De besmette cliënten worden geïsoleerd verpleegd.

Zaterdag werd ook bekend dat Rotterdamse studenten tijdens vakantie in Griekenland zijn besmet met het coronavirus.

Het is de tweede keer dat er sprake is van een 'coronagolf' in Rijckehove. De eerste was aan het begin van de coronacrisis en was heviger, aldus de woordvoerder: "Het zijn er nu minder en de verschijnselen lijken milder, gelukkig". Volgens hem is vermoedelijk niet de achterhalen wat de bron is van de huidige besmetting.

Inmiddels is nog een tweede afdeling ingericht voor geïsoleerde verpleging, mocht het aantal patiënten nog toenemen. Betrokken medewerkers van Rijckehove zijn vrijdag allemaal getest. De uitslag daarvan is nog niet bekend. Bekeken wordt welke maatregelen verder nodig zijn.

Familieleden van cliënten zijn inmiddels ook geïnformeerd. Zij krijgen het advies om zich preventief te laten testen. Ook is de bezoekregeling aangepast; er mag per cliënt, één persoon per dag langskomen.