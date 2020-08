Openhartige Thorsdottir eerlijk over toekomst: 'Wil niet naar Spelen zonder coach Patrick'

Voor Eythora Thorsdottir waren het hectische weken. De 22-jarige turnster zag dat de coaches van haar teamgenoten bij Team NL op non-actief werden gezet, behalve haar eigen coach Patrick Kiens. In een lang interview is ze openhartig over haar toekomst. "Ik wil niet zonder mijn coach naar de Spelen'', zegt Thorsdottir.

De turnster uit Poortugaal, die zich aan het einde van dit jaar hoopt te plaatsen voor de Spelen in Tokyo, noemt Kiens zelfs 'onmisbaar'. "Ja, honderd procent. Hij kent mijn zwakke en sterke punten. Natuurlijk valt hij wel eens uit tegen mij en ik ook tegen hem. Maar daar worden we ook beter van. Dan is het ook: 'Oké, jij vond dat niet fijn, dan doen we dat de volgende keer anders.' Ik ben nu volwassen en ik kan dat ook op deze manier. En waar het over gaat, is dat de kleine meisjes dat moeilijker vinden. Daarbij is de rol de ouders zo cruciaal. Om thuis te melden dat er iets aan de hand was. Gelukkig heb ik dat nooit gehad en als het zo zou zijn, dan zou ik hier nu niet zitten. Waarom zou ik dat mezelf aan doen?"

Veiligheid voorop. Ik ga mijn leven niet weggooien Eythora Thorsdottir

Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat Thorsdottir alles opzij zet voor haar Olympische droom. "Dat kan allemaal zo zijn, maar veiligheid staat voorop. Dan die Olympische droom maar niet. Zo lang het hier goed gaat, staat dat op één. Maar zo lang het hier niet goed gaat, dan doe ik het niet. Ik ga mijn leven niet weggooien."

Coach Patrick Kiens

De voorbije weken kwamen er verhalen van verschillende misstanden als vernederingen en mishandelingen in de turnsport naar boven. "Dat moet nu worden aangepakt. Alleen de manier waarop het loopt, is wat gek", aldus Thorsdottir.



De nationale bond KNGU verzocht in afwachting van het onderzoek of alle coaches zich voorlopig terug konden trekken. Vijf van de zes coaches zijn inmiddels niet meer betrokken bij hun pupil. Wolther Kooistra (TURNZ Amsterdam), Nico Zijp (Flik Flak Den Bosch) en Frank Louter (TON Almelo) hebben daar naar geluisterd.

Thorsdottirs coach Kiens geeft geen gehoor aan het verzoek van de KNGU. Hij is niet in dienst van de turnbond, zoals bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers dat wel. Zij zijn op non-actief gesteld. "Mijn club Pax doet dat nog niet gelukkig. Deze club gaat niet voor de opinie van de media. Natuurlijk willen mensen rechtvaardigheid van vroeger en voor de slachtoffers en dat moet ook komen."

'Mijn coach heeft niks gedaan'

Haar turnclub Pax denkt niet dat het opzij zetten van coaches nu de oplossing is. "Het is geen rechtvaardige stap. Mijn coach heeft niks gedaan. Vorig jaar is er onderzoek gedaan en toen is alles kwijtgescholden. Wij hebben die rollercoaster vorig jaar al gehad, dus waarom zouden we daar nu weer in belanden? Terwijl het hartstikke goed gaat."

Thorsdottir werkt al vanaf kleins af aan met Kiens en is met hem opgegroeid. "Ik heb hem ook zien groeien als mens. Het was vroeger een andere cultuur. Gelukkig heb ik het nooit slecht ervaren en super vervelend voor de mensen die dat wel hebben ervaren. Maar door die periode weten we nu hoe het wel moet en zijn we daar met TeamNL al zo ver in."

De Poortugaalse noemt vooral de vorm van communiceren als belangrijkste verandering. "Hoe wij dat tijdens trainingsstages doen, dat is echt bijzonder. Als er iemand bij kan zitten om te kijken hoe veel aanspraak wij hebben en hoe ik hier bij Pax inspraak heb. Dat overleg ik allemaal samen met mijn coach."

De afgelopen weken vreesde Thorsdottir niet voor haar carrière, maar het zette haar wel aan het denken. "Ik zou het wel echt lastig vinden als Patrick een stapje opzij zou moeten doen. Je weet ook niet wat er daarna gaat gebeuren. Dus als hij weg zou moeten, dan zou ik goed moeten nadenken. Hij is wel een belangrijke factor in mijn carrière."

Nieuwe generatie

Kiens wil niet reageren, maar Thorsdottir vindt het belangrijk om dat wel te doen. "Ik kan nergens over liegen. Dit is mijn verhaal, vanuit mijn hart van wat ik heb meegemaakt. Ik heb niets te verliezen. De mensen kunnen denken: het klopt. En andere mensen kunnen zeggen dat ik ben gebrainwasht. Nogmaals: ik ziet hier niet voor niks. Ik wil het positieve naar voren halen. Het is jammer dat het allemaal in duigen valt en daarom spreek ik het ook uit", zegt Thorsdottir.

Tot slot vergelijkt zij de jonge generatie van nu met die uit haar tijd. "Deze meiden kunnen echt hun mond opentrekken. Het was in mijn tijd vooral discipline. Je deed wat de coach zei en dat was het. De kinderen van vandaag de dag hebben meer een weerwoord. Dat is echt al heel anders. Ze kunnen met een grote mond terug praten. Daar is wel ruimte voor en dat is echt zo anders."

Bekijk het volledige gesprek met een openhartige Eythora Thorsdottir.