Oefenvoetbal: nederlaag voor Excelsior in 'geheime' wedstrijd

Het enige doelpunt van Excelsior werd gemaakt door Derensili Sanches Fernandes. Alle doelpunten in het oefenduel vielen in de tweede helft. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen was te spreken over zijn ploeg in de eerste helft. "Daarin speelden we zelfs heel behoorlijk. We hadden met meerdere doelpunten voor moeten staan en kregen een penalty niet. FC Utrecht kreeg pas vlak voor rust een kans", vertelt Dijkhuizen. Excelsior speelde in de eerste helft tegen de 'tweede keus' van de Domstedelingen.

FC Utrecht trad in de tweede helft met vooral 'de eerste keus' aan. "Toen zakten we na de 1-0 heel ver weg", blikt Dijkhuizen terug, die de score vervolgens snel zag oplopen. "De eerste helft was goed, maar de tweede helft was teleurstellend." Dijkhuizen vindt dat zijn spelers met tegenslagen moet kunnen omgaan. "Het was wel een teken aan de wand."

Startopstelling Excelsior: Damen; Horemans, Oude Kotte, Matthys, Aberkane; Wiefer, Niemeijer, Van Rooijen; Moreira, Meijer, Zwarts

Oppassen met corona

FC Utrecht gaat heel voorzichtig met corona om, vandaar dat de wedstrijd in het geheim werd afgewerkt. "Dat is het beleid van FC Utrecht. Er mochten geen mensen komen kijken die niet getest waren. Dat gold ook voor Excelsior", legt Dijkhuizen uit. Daarom waren pers en veel bestuursleden van de Rotterdammers niet aanwezig.

Bij Excelsior is er deze week geen enkele speler positief getest op het coronavirus. Wel hadden twee spelers deze week lichte verkoudheidsklachten. "We hebben hen meteen eraf gehaald. Ze mochten niet meetrainen en moesten wachten op de test. Daarna konden zij weer door", zegt Dijkhuizen. "De één heeft gewoon gespeeld en de ander heeft vandaag getraind."

Helmond Sport-thuis: 'Dan lijkt het weer wat echter'

Aanstaande woensdag werkt Excelsior voor het eerst dit seizoen een oefenwedstrijd in eigen stadion af. Helmond Sport, net als de Kralingers uitkomend in de eerste divisie, is dan in het Van Donge & De Roo Stadion de tegenstander. Er zal beperkt publiek worden toegelaten. "Dat is natuurlijk leuk! Eindelijk met wat camera's erbij, dan lijkt het weer wat echter. We speelden vandaag op een mooi trainingscomplex, maar dat is het net niet", reageert Dijkhuizen.

Het publiek is bij Excelsior-Helmond Sport verplicht om een mondkapje te dragen. Dijkhuizen weet nog niet of hij als trainer ook een mondkapje op moet: "Ik hoop het niet. Maar als het moet, dan moet het."

FC Dordrecht-Excelsior Maassluis

Op de Krommedijk speelden eerstedivisionist FC Dordrecht en tweededivisionist Excelsior Maassluis vriendschappelijk tegen elkaar. De Dordtenaren wonnen uiteindelijk met 3-1 van de Tricolores. Alle goals werden in de eerste helft gescoord.

FC Dordrecht bouwde eerste de voorsprong uit naar 3-0 met goals van Nikolas Agrafiotis, Kevin Vermeulen en Nelson Amadin. Vlak voor rust benutte Marius van Mil namens Excelsior Maassluis een strafschop (3-1).