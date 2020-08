Feyenoord O21 speelt ondanks goal Bannis gelijk tegen ADO O21

Voor Rini Coolen, de nieuwe trainer van de beloften van Feyenoord, was het vooral puzzelen en zoveel mogelijk spelers aan het werk laten. "Dat is nu nog steeds het belangrijkste om op die manier vastigheden erin te krijgen", zei de trainer na afloop wiens taak helder is: de belofteploeg richting de voetbalpiramide krijgen. Bij die beloftenploeg deden overigens vandaag een drietal stagiairs mee: de Japans-Braziliaanse middenvelder Mario Maeda (clubloos, voor het laatst ARC Oleiros), de Zweedse keeper Wille Jakobsson (Eskilstuna) en de Noorse middenvelder Mikael Johnsen (Rosenborg).

Bannis

Waar spelers als Marouan Azarkan, Jordy Wehrmann en Ramon Hendriks ontbraken omdat zij morgen bij de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente speelminuten gaan krijgen, was Bannis wel van de partij. In de 28e minuut reageerde hij attent op een voorzet van Keyennu Lont. "Ik ben na het terugkomen van de 'coronabreak' lang te gretig op zoek geweest naar doelpunten", legt Bannis na afloopt uit. "Maar nu ik wat rustiger ben, begint het allemaal weer te lopen."

Bannis was vorig jaar regelmatig van de partij bij het eerste als reservespits. De 18-jarige aanvaller mocht enkele keren invallen en maakte zelfs in de Europa League al minuten. Dit seizoen lijkt de spits het vooral bij de beloften te moeten laten zien. "Daar wil ik mijn voeten laten spreken", zegt hij strijdvaardig. "Het doel voor dit jaar staat op vijftien doelpunten", voegt hij toe. "En een eerste goal in de Eredivisie? Ik hoop het wel, ik wil het ieder geval heel graag."

Krachttraining

Ook Coolen is tot nu toe te spreken over de jongeling die in aanvallend opzicht de belofteploeg zal moeten dragen met onder andere Dylan Vente. Laatstgenoemde stond ook aan de aftrap en speelde samen met Bannis. "Ik wilde ze ditmaal graag allebei in actie zien, omdat Bannis ook vanaf de flanken dreigend kan zijn", legt Coolen uit. "Nadat Vente eraf moest, omdat hij herstellende is van een blessure, kon Naoufal toch nog even in de punt van de aanval spelen."

Want dat is de plek waar het 18-jarige jeugdproduct uiteindelijk wil excelleren. "Ik ben de afgelopen tijd ook wekelijks drie keer per week bezig geweest met krachttraining", legt Bannis uit. "Ik wil nog sterker aan de bal zijn wil constant elke zwakte aanpakken en verbeteren."

Met een sterkere Bannis hoopt Coolen uiteindelijk kampioen te kunnen worden in de Onder 21-competitie. Daarin zal ook het ADO Den Haag van vandaag één van de tegenstanders zijn. "Het zal extra druk met zich meebrengen maar dat is alleen maar goed. In De Kuip zullen ze ook moeten presteren en met druk om moeten leren gaan, dus daarom is deze ambitie alleen maar positief voor hun ontwikkeling."

Bekijk hierboven de samenvatting van Feyenoord Onder 21 tegen ADO Den Haag Onder 21