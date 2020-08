Eurekaweek krijgt coronatestbus: 'Niet lullen maar testen'

De bus rijdt tussen 09:30 en 15:30 uur rond over de campus. Ook andere geïnteresseerden kunnen terecht. Je moet wel vooraf een afspraak maken. Op de Eurekaweek is maandag ook een promotieteam van de GGD aanwezig om het gesprek aan te gaan over corona.

De coronatestbussen worden al een tijdje gebruikt door de GGD. Ze staan doordeweeks één dag in Maassluis en één dag in Hoek van Holland. Ook worden ze ingezet om sneller te testen als er op een bepaalde plek een uitbraak is. In de bus ligt al het materiaal waarmee getest wordt, buiten worden mensen in speciaal ingerichte tenten getest.

De Eurekaweek wordt noodgedwongen niet bezocht door studenten van de vereniging S.S.R.. Vrijdag bleek dat 23 studenten besmet zijn geraakt met het coronavirus tijdens een reis naar het Griekse Athene.