Ook de Rotterdamse markt nu tot aan de voordeur bezorgd

Een bedrijf dat is opgestart door drie studenten, is sinds een week actief in Rotterdam, neemt bestellingen op en bezorgt tot aan de deur bij de klant. Zo willen ze de ondernemers op de markt helpen.

Samen met de marktkooplui

Na succes in Den Haag is het bedrijf uitgebreid naar Rotterdam. Volgens Sagdur is hun lokalemarkten.nl een mooie aanvulling op de markt. "Het is niet onze bedoeling om te concurreren met de marktkooplui. We willen samen met de markt deze service aan de mensen bieden."

Ondanks dat het bedrijf in de coronacrisis is ontstaan, ziet Sagdur dat mensen ook om andere redenen bij zijn bedrijf bestellen.

"Klanten bestellen om drie redenen bij ons. De eerste groep durft niet naar de markt omdat ze bang zijn het coronavirus op te lopen. De tweede groep vindt het idee van de markt heel erg mooi, maar heeft geen tijd om naar de markt te gaan. Andere mensen hebben geen zin om te tillen, dus die helpen we hier ook mee."

Niet meer sjouwen

Ook de klanten zijn tevreden. Zo bestelde Nel Gleijm gelijk voor haarzelf en voor haar moeder. "Ik kreeg de flyer via mijn moeder. Dus ik heb het vorige week uitgeprobeerd en dat beviel. Deze week heeft mijn moeder ook besteld."

Vooral het gemak van de website spreekt Gleijm aan. "Ik ging bijna iedere week naar de markt toe. Maar nu heb ik zoiets van: 'ik hoef niet te sjouwen en niet met de metro'. Nu krijg ik het in een krat bezorgd. Ik vind dit ideaal."