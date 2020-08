Kunst als alternatief voor de jaarlijkse herdenking bij het Indisch monument in Rotterdam

Voor de Indische Nederlanders is 15 augustus is een gedenkwaardige dag. Op deze dag worden de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indiƫ en het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Precies 75 jaar na dato is de herdenking in Rotterdam door het coronavirus net even anders.

Geen publiek, geen bijeenkomst, maar wapperende vlaggen vanaf het balkon en een livestream vanaf De Boompjes met een bijzonder warm decor, gemaakt door kunstenares Mei Oele. De herdenking op de kade is dit jaar niet druk, een handjevol mensen loopt druk heen en weer om alles klaar te maken voor de livestream van 11 uur.

"Het is maar goed ook dat mensen gewoon thuis kunnen kijken. De groep die vaak komt herdenken is al ouder en loopt extra veel risico. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer echt samen doen."

Dewi Reis is sinds dit jaar bestuurslid van Stichting Herdenking 15 augustus 1945 en is vandaag ook jarig. Met het ouder worden is ze meer gaan stilstaan bij haar achtergrond en verleden. "Mijn opa en oma moesten een heel nieuw leven opbouwen en dat was niet altijd even makkelijk."

Ook de 23-jarige Mei Oele is aanwezig. Zij maakte het decor als achtergrond van de online herdenking piekfijn in orde. Vorig jaar deed de jonge designer niet aan de herdenking van 15 augustus mee. Ze wist wel dat die bestond, maar voor haar betekende stilstaan bij wat er is gebeurd in Nederlands-Indië gewoon niet veel. Pas dit jaar is ze bewust aan het herdenken en probeert ze dat ook te delen, bijvoorbeeld via sociale media en door haar kunst. "Want als we het verleden geen plek geven en er niet bij stil staan, mis je eigenlijk ook een deel van jezelf."

De opgraving van ons verdriet

Drie jaar geleden begon de half-Indonesische Mei haar zoektocht naar haar verleden. Toen haar Indonesische opa in 2016 overleed kreeg ze zes verhuisdozen vol fotoboeken. Door deze foto’s te bekijken leerde ze de verhalen kennen die al zo lang verborgen waren gebleven. Zowel tijdens als na de oorlog. Mei voelde zich voor het eerst verbonden met haar geschiedenis. "Dit is eigenlijk een zoektocht naar mezelf en wie ik ben. De oorlog die mijn opa heeft meegemaakt is aanwezig in mij."

Ze ging er mee aan de slag en maakte van haar geschiedenis haar afstudeerwerk voor de Willem de Kooning Academie, studierichting Fotografie. Ze gaf haar werk de titel 'De opgraving van ons verdriet' mee.

Op verzoek van Dewi heeft Mei dit werk als inspiratie gebruikt voor het decor van de Indië-herdenking dit jaar.