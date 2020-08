Het weer van vandaag: lokaal pittig onweer

Vandaag zien we een mix van zon en stapelwolken en in de middag neemt de kans op enkele stevige onweersbuien vanuit het zuiden toe. Met een middagtemperatuur van 28 of 29 graden wordt het opnieuw zomers warm en door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten.

Vanavond valt er nog een enkele stevige regen- of onweersbui. Vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Lokaal ontstaat er wat nevel en er staat maar weinig wind. Het koelt af naar 18 graden.

Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en met name in de middag kan er een lokale regenbui tot ontwikkeling komen. Het is 24 of 25 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

De rest van de week is het licht wisselvallig met van tijd tot tijd een regen- of onweersbui. De temperatuur zakt daarbij naar 23 graden op dinsdag en woensdag. In de tweede weekhelft wordt het met 25 graden weer zomers warm. Waarschijnlijk komt er maandag of anders op dinsdag een eind aan de hittegolf.