ARCHIEF RIJNMOND 9 augustus 2020 - Scheiding der geesten

U voelt misschien al waar ik naartoe wil.

Simpel gezegd zijn er aan de ene kant mensen die vertrouwen op de overheid en op wat instanties als het RIVM zeggen, en zijn er aan de andere kant mensen die de berichtgeving en de overheidsmaatregelen wantrouwen en er andere theorieën op nahouden, al dan niet nadat ze zich naar eigen zeggen in de materie hebben ‘verdiept’.

En voor zover beide kampen elkaar nog tegenkomen, zoals op sociale media, botst het nogal. Redelijke communicatie is vaak ver te zoeken.

Ergens begrijp ik dat ook wel.

Want denk even mee.

Je hebt wetenschappers die onderzoek doen. Dat onderzoek is aan regels gebonden. Regels omtrent betrouwbaarheid en herhaalbaarheid. In die betrouwbaarheid zit altijd een marge, elke kennis is voorlopig. Maar hoe groot is de kans dat allerlei goed opgeleide, intelligente wetenschappers het allemaal bij het verkeerde eind hebben in een kwestie?

De logica zegt: die kans is verwaarloosbaar klein.

En waarom zouden bestuurders in allerlei landen ingrijpende maatregelen nemen die de economie en hun eigen populariteit schaden? Wat is hun belang? Anders dan de volksgezondheid?

Ook dat lijkt me vrij logisch.

Dus wie de – voorlopige – kennis van wetenschappers, de deskundigheid van onderzoekers en de maatregelen van bestuurders verwerpt, verwerpt in zekere zin de logica. En hoe kun je nog communiceren met iemand met wie je de logica niet deelt?

De tweedeling die ik nu zie ontstaan, doet me denken aan de tijd dat Pim Fortuyn in opkomst was. Er waren er die destijds met hem wegliepen, en hoog opgaven van zijn ‘gedachtengoed’, er waren er ook die juist helemaal niet onder de indruk waren van zijn ideeën, en die in hem vooral een populistische opportunist zagen.

Gezichtspunten vanuit verschillende werelden zo leek het destijds. En kun je wel met iemand uit ‘de andere wereld’ bevriend zijn?

Er moeten aardig wat vriendschappen minimaal aan het wankelen zijn gebracht.

Net zoals Trump in Amerika nu de aanjager is van een vrij duidelijke scheiding der geesten.

Zelf heb ik zoiets laatst ook ervaren.

Ik heb het ervaren met een goeie vriend, iemand met wie ik meerdere interesses deel en die ik bewonder om zijn niet aflatende creativiteit. Bij herhaling heeft hij de laatste tijd op Facebook filmpjes gedeeld van in mijn ogen dwaallichten. Lui met naïeve theorieën vol verkeerde aannames. Wat mij betreft was mijn vriend het spoor ernstig bijster. Met pijn in het hart heb ik besloten om hem niet meer te ‘volgen’ zoals dat heet. Ik wilde voorlopig niks meer van hem lezen. En dat heb ik hem ook laten weten.

Ik hoopte dat we elkaar over een tijdje weer op andere terreinen zouden vinden, maar voor het moment wist ik het even niet meer.

Het hernieuwde contact kwam sneller dan verwacht.

Ik had wat leuke spullen voor hem, ben die gaan brengen, en ja, toen moesten we het hebben over onze botsing van werelden.

We zaten tegenover elkaar aan de tuintafel bij hem in de tuin. Zijn vrouw schonk een kopje thee voor me in. En al bijna bij zijn eerste woorden schoot mijn vriend vol. De verwijdering tussen ons greep hem zeer aan. Het was wel duidelijk dat we nog steeds van alles deelden, en dat de wil tot vriendschap nog daar was, maar - zoals hij zei - als zelfs tussen ons het contact al een beetje lastig is, hoe moet het dan met de rest van de wereld?

Ik had er even geen antwoord op.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Holiday funfair - Metropole orkest olv Dolf van der Linden

SCHEVENINGEN

3. Jij stal mijn hart in Scheveningen - Fred Jasper

4. Scheveningen - John Swint

5. Ik heb mijn hart in Scheveningen verloren - Lou Bandy

6. Ik heb m’n hart op Katendrecht verloren - Arie Valkhoff

EROP UIT

7. Een fijne dag - Soirée decolleté

8. Reizen over de wereld - De Berini’s

9. Waarheen met vakantie? Wat dacht u van …? - Harry den Broeder

AMSTERDAM

10. Amsterdam - Frans van Schaik

11. Ik slaap nooit meer op de Dam - Dorus