Feyenoord en FC Twente scoren niet in gezapig oefenduel

In een oefenwedstrijd met bijzonder weinig hoogtepunten heeft Feyenoord met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Twente. De bezoekers waren in de eerste helft nog het dichtst bij een treffer met een schot op de lat, waar Feyenoord de gehele wedstrijd eigenlijk niets tegenover kon zetten.

Dick Advocaat begon met een op veel posities gewijzigde basiself ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta. Zo stonden Ian Smeulers, Ramon Hendriks, George Johnston en Bart Nieuwkoop in de achterhoede. Ook waren er basisplaatsen voor nieuwkomers Mark Diemers en Bryan Linssen.

In de eerste helft toonde Feyenoord zich al nauwelijks gevaarlijk. Marouan Azarkan kreeg een schietkans na een goede actie van Nieuwkoop, even later schoot Linssen de bal recht in de handen van Twente-doelman Drommel. De bezoekers uit Enschede waren wel dicht bij een treffer, maar Queensy Menig krulde de bal uiteindelijk op de lat.

De tweede helft begon met in totaal acht nieuwe Feyenoorders binnen de lijnen, maar leverde wederom weinig spektakel op. Scheidsrechter Siemen Mulder floot na negentig en drie minuten extra tijd af: 0-0.

Opstelling Feyenoord

Eerste helft: Marsman; Nieuwkoop, Hendriks, Johnston, Smeulers; Fer, Diemers, Toornstra; Azarkan, Bozeník, Linssen.

Tweede helft: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Johnston; Wehrmann, Burger, Kökcü; Summerville, Jørgensen, Linssen.