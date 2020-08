Live: nog geen goals na gezapige eerste helft bij Feyenoord-FC Twente

Leroy Fer vorig jaar in actie tegen FC Twente. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Na de zege op stadsgenoot Sparta van een week geleden, hervat Feyenoord deze zondag de oefencampagne tegen FC Twente. Beide ploegen trappen om 14.30 uur af in de Kuip. Rijnmond is daar uiteraard live bij op de radio en via deze site.