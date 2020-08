Volg de oefenwedstrijd Feyenoord-FC Twente live bij Rijnmond

Na de zege op stadsgenoot Sparta van een week geleden, hervat Feyenoord deze zondag de oefencampagne tegen FC Twente. Beide ploegen trappen om 14.30 uur af in de Kuip. Rijnmond is daar uiteraard live bij op de radio en via deze site.

Vanaf 14.00 uur is het op 93.40 FM ruim baan voor Radio Rijnmond Sport, met presentator Dennis Kranenburg. De vertrouwde stemmen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop nemen je negentig minuten lang mee in het tweede oefenduel van Feyenoord, richting de start van de competitie.

De Kuip is zondag in ieder geval iets beter gevuld dan vorige week zondag tegen Sparta. Er mogen zo'n 5000 supporters aanwezig zijn, waar dat er een week geleden vanwege de coronamaatregelen nog 3000 waren.

Feyenoord-FC Twente is ook live te volgen via een liveblog dat later hier verschijnt. Wat verwacht jij van het duel? Laat het weten in de reacties!