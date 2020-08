Opnieuw verkeersdrukte aan noordkant Maastunnel Rotterdam

Het is zondagmiddag opnieuw druk aan de noordelijke kant van de Maastunnel in Rotterdam. Auto's op de Westzeedijk staan tot aan Pieter de Hoochweg in Delfshaven vast. Ook vanaf de 's Gravendijkwal moeten automobilisten rekening houden met langzaam rijdend verkeer.

Zaterdag was het ook al druk bij de Maastunnel. Dat komt door de afsluiting van de A4 tussen Delft en het Beneluxplein in Rotterdam, daar wordt nieuw asfalt gelegd. Verkeer ging toen richting de Maastunnel en de veerboot in Rozenburg en werd geadviseerd om te rijden via de Erasmusbrug.

Rond 15:00 uur staat ook een auto met pech op een van de toegangswegen naar de Maastunnel aan de noordelijke kant. Dit zorgt ervoor dat al het verkeer over één baan de tunnel in moet.