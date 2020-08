RIVM: dit weekend 278 nieuwe coronabesmettingen in de regio

In Rotterdam zijn dit weekend 168 mensen positief getest op het coronavirus. In de hele regio Rijnmond zijn er sinds vrijdag 278 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dit maakt een totaal vanĀ 9816. Er zijn geen mensen overleden aan de gevolgen van het virus, voor zover de GGD dat kan overzien.

Hieronder het overzicht van het actuele aantal besmettingen per gemeente op zondag 16 augustus tot 14:00 uur. Het tweede cijfer is de toename over de afgelopen twee dagen.

Alblasserdam 52 (+0)

Albrandswaard 134 (+2)

Barendrecht 195 (+7)

Brielle 41 (+1)

Capelle aan den IJssel 436 (+19)

Dordrecht 661 (+8)

Goeree-Overflakkee 276 (+1)

Gorinchem 203 (+2)

Hardinxveld-Giessendam 47 (+2)

Hellevoetsluis 102 (+5)

Hendrik-Ido-Ambacht 95 (+2)

Hoeksche Waard 346 (+4)

Krimpen aan den IJssel 102 (+1)

Lansingerland 252 (+5)

Maassluis 141 (+12)

Molenlanden 128 (+0)

Nissewaard 265 (+4)

Papendrecht 93 (+1)

Ridderkerk 203 (+2)

Rotterdam 4872 (+168)

Schiedam 438 (+16)

Sliedrecht 73 (+0)

Westvoorne 34 (+0)

Vlaardingen 427 (+12)

Zwijndrecht 200 (+4)