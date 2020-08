Ongelukkige Sparta-doelman Tim Coremans: 'Wil dit seizoen in ieder geval nog trainen'

Sparta bereidt zich voor op de start van het nieuwe voetbalseizoen, maar voor keeper Tim Coremans zien de komende maanden er heel anders uit. In juni raakte hij zwaar geblesseerd tijdens een training. Vele maanden is hij uit de roulatie. "Ik wil dit seizoen in ieder geval nog trainen", zegt hij.

Coremans scheurde enkele maanden geleden zijn kruisband af, en loopt na een operatie al weken op krukken. "Negen weken", zucht de doelman. "Het is een hele omslag ook. Je bent gewend altijd bezig te zijn. Alles in je lichaam reageert nu anders. De spierkracht neemt af, ik steun veel op mijn andere been. Dat voel je ook wel."

Lastig van afstand

Bovendien ziet hij op een afstandje hoe zijn ploeggenoten zich toe werken naar de start van het seizoen. "Ik probeer me er wel bij te betrekken en revalideer ook op de club. Ik ben bij de jongens en kijk naar de wedstrijden. Maar het is lastig, van afstand", aldus Coremans.

Het is nog maar de vraag wanneer de keeper weer op het veld staat. "Het is moeilijk om er een tijd aan te hangen. Ik moet het langzaam opbouwen met lopen. Zo gaat de komende periode eruit zien. Het is belangrijk om weer beweging in die knie te krijgen. De realiteit is dat ik moet hopen dat ik na de winterstop weer op het veld sta."