Toornstra: 'Vandaag was vooral het conditionele aspect belangrijk'

"Het moet beter, vandaag was vooral het conditionele aspect belangrijk en iedereen heeft zijn minuten kunnen maken. Daar is het meeste wel mee gezegd denk ik", vertelt Feyenoord-middenvelder Jens Toornstra over het oefenduel met FC Twente (0-0).

"Je mist vastigheden, maar we hebben vandaag ook gewoon niet goed genoeg gespeeld", vervolgt de middenvelder. "We waren niet dynamisch genoeg op het middenveld, als ik over de eerste helft mag spreken. We hebben nauwelijks uitgespeelde kansen gehad."

"In ieder aspect kan het beter. Het samenspel, komen tot kansen. Ook hoe we verdedigen, of we wel druk gaan zetten of niet. Maar daar heb je ook een voorbereiding voor", besluit Toornstra over Feyenoord-FC Twente.

Corona

Toornstra reageert in gesprek met verslaggever Sinclair Bischop ook op de twee recente positieve coronatesten bij Feyenoord. "Ja dat zet je wel een beetje op scherp, we zijn wel heel voorzichtig nu. Gelukkig is de echte hectiek nu voorbij en was iedereen bij de laatste test negatief. Hopelijk kunnen we dat zo houden."

