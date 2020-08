Advocaat hamert opnieuw op versterkingen bij Feyenoord: 'Iedereen heeft gezien dat we nog wat nodig hebben'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat zag zijn ploeg zondagmiddag doelpuntloos gelijkspelen tegen FC Twente. "Het belangrijkste vandaag was dat we misschien wat meer inhoud hebben gekregen, en voorderest was het niks", reageert hij duidelijk.

"Er zat te weinig beleving in", vervolgt Advocaat. "De weersomstandigheden waren niet in het voordeel, maar het was een matige wedstrijd. Dan kun je er wel een heel tactisch verhaal over gaan houden, maar dat heeft helemaal geen zin. Daar gaat het niet om."

'Er moeten zeker twee spelers bij'

Advocaat benadrukt dat er nog versterkingen moeten komen bij Feyenoord. "Iedereen heeft gezien dat we nog wat nodig hebben. Het is toch duidelijk dat wanneer er zoveel spelers wegvallen, je moet aanvullen met spelers die ook die kwaliteiten hebben. Dat heb ik nog niet kunnen zien. Er moeten zeker twee spelers bij, maar dat weten Frank (Arnesen, red.) en het bestuur ook."

"Je hebt nu ook Berghuis, Sinisterra, Haps, Malacia en Van Beek niet. Dat zijn toch aardige spelers. Dat kun je niet zomaar onderschatten. Als iedereen dan zegt dat mee gaat doen om het kampioenschap, heb je echt nog wel wat nodig hoor. Dan kunnen ze wel zeggen dat ik klaag, maar dat is gewoon de realiteit", besluit Advocaat.

