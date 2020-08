KNMI geeft code oranje af: kans op hagelstenen tot vier centimeter

Het KNMI geeft zondagmiddag code oranje af voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Zij kondigen aan dat er de komende uren onweersbuien, lokale hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd worden verwacht.

Code oranje geldt voor de drie provincies tot 19:00 uur, daarna is code geel van kracht. In de rest van het land geldt de rest van de dag code geel. Met name de verwachte hagelstenen van tussen de twee en vier centimeter maken dat het KNMI wil dat mensen zijn voorbereidt op het weer.

Code oranje wordt afgegeven als er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer. Dit kan dan lokaal voor schade, letsel en overlast zorgen. Code geel is een lichte waarschuwing, mensen wordt aangeraden alert te zijn.